Basket: Pianigiani, a Milano do un 6

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Dopo cinque mesi di lavoro alla mia Olimpia Milano, segno una sufficienza piena ma non ci può e non ci deve bastare. Una piazza come Milano, un club come l'Olimpia e una proprietà come Armani merita l'eccellenza". Il coach dell'EA7 Milano Simone Pianigiani parlando con l'Ansa traccia un bilancio al termine del girone d'andata, chiuso dall'Olimpia al terzo posto "Vedo - aggiunge Pianigiani - il bicchiere mezzo e mezzo: è pieno perché ci siamo come identità di lavoro, è vuoto perché ci mancano alcune vittorie per aumentare la nostra autostima" Pianigiani non è soddisfatto dell'ultimo posto in Eurolega e considera un obiettivo "importante" la prossima Coppa Italia, senza sfociare nell' "ossessione": "È una competizione che spesso si decide per un tiro che entra o esce dove, soprattutto quest'anno, tutte ritengono di poter vincere. Non si può giudicare una stagione da una partita".