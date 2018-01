A Linate Prime base elicotteri Leonardo

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Gli elicotteri hanno presso l'aeroporto milanese di Linate una base manutentiva, grazie a un accordo tra Leonardo e Sea Prime. Già dal mese di dicembre, si legge in una nota, Leonardo Elicotteri offre servizi di manutenzione di linea in un hangar dedicato di circa di 1.000 metri quadrati nello scalo di Milano Linate Prime. L'hangar, uno dei dieci già presenti sullo scalo, è attrezzato per effettuare manutenzione di linea per gli elicotteri AgustaWestland AW109 e AW139 per la clientela privata e commerciale. Milano Linate Prime è il primo scalo di business aviation in Italia con oltre 21.000 movimenti nel 2017. SEA Prime invece nasce nel 2015 in seguito all'acquisizione da parte di SEA delle società ATA Ali Trasporti Aerei e ATA Ali Servizi; gestisce tutte le infrastrutture aeroportuali a Milano Linate Prime e a Milano Malpensa Prime, compresi il terminal, undici hangar per complessivi 29.000 mq, le lounge passeggeri e equipaggio e il BMW Business Centre.