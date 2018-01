Scoppio in edificio: residenti sotto choc accolti in un bar

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 14 GEN - E' sotto choc la ventina di residenti che abita nel palazzo di Sesto San Giovanni (Milano) dove nelle prime ore di stamani si è verificata un'esplosione che ha causato 6 feriti. Per accoglierli il Feeling Bar di via Oslavia, a dieci metri dall'edificio, ha aperto molto prima dell'orario abituale per poterli accogliere e per consentirgli di fare almeno la colazione. Nel locale, seduti ai tavolini, gli abitanti a diversi ore dallo scoppio ancora tremano. "Ci siamo svegliati di soprassalto, abbiamo pensato solo ad uscire prima possibile dal palazzo" ha spiegato Valentina, una ragazza la cui madre, Carmen, abita al quarto piano, quello sotto l'appartamento distrutto. "In quella casa abita il signor Roberto, non abbiamo rapporti con lui. Da quel che sappiamo abita da solo. Io non abito qui, sono venuta a dormire da mia madre" ha aggiunto Valentina.

"Abito sopra il mio bar, proprio a pochi metri dal palazzo dell'esplosione - ha spiegato Alessandro Farina - Apriamo normalmente alle 8 ma io ho aperto molto prima per accogliere gli evacuati. Molti di loro li conosco. Anche la mia casa tremava. Ho avuto paura e sono sceso subito e ho pensato di poter dare una mano in questo modo". (ANSA).