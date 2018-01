Morto 70enne disperso in montagna

(ANSA) - LECCO, 14 GEN - E' stato trovato stamane dal figlio e dal fratello in un canalone vicino alla basilica di San Pietro al Monte, sulle montagne sopra Civate (Lecco), il cadavere di Giacomo Valsecchi, l'uomo di 70 anni disperso dal giorno di Natale.

I parenti dell'uomo anche questa mattina si erano avventurati sui monti per cercarlo, dopo giorni di battute senza esito in tutta l'area, e alla fine lo hanno trovato in una zona impervia vicino alla basilica. Complesse le operazioni di recupero della salma. Le ricerche finora avevano impegnato Soccorso alpino, Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri con l'ausilio di cani molecolari. L'uomo, residente in zona, si era allontanato da casa per un'escursione. Con ogni probabilità è rimasto vittima di un incidente.