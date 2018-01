Moda: la favola di Gcds con Disney

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - E' una favola moderna quella del brand Gcds: fondato nel 2014 dai fratelli Giuliano e Giordano Calza, oggi può contare su un fatturato di 8 milioni di euro (2017), una boutique a Milano e un programma di aperture per quest'anno in Cina (Shanghai) e a Londra. La griffe ha già debuttato in passerella a Milano, ma oggi organizza uno vero e proprio show in tre atti al Teatro Manzoni per presentare la collezione uomo e donna per l'inverno 2018. Il set ricorda quello di una favola, in passerella c'è l'amica di sempre, Gilda Ambrosio, influencer, ma anche la modella musulmana Halima Aden, che ha già sfilato sulle passerelle di Milano con il suo hijab in testa, mentre stasera indosserà un passamontagna, con i motivi iconici Gcds. Tre gli atti dello show: antefatto, dramma, lieto fine. A ognuno un'estetica e una musica. Musiche, temi e rimandi iconografici sono stati pensati ed eseguiti in collaborazione con Disney.