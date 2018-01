Lombardia, Gori: 'Vinceremo di poco'

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Quella delle elezioni regionali in Lombardia "sarà una partita molto combattuta ma che vinceremo, anche se di poco". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, nel corso dell'evento organizzato dal Pd a Milano, 'Milano, Lombardia, Italia.

Obiettivo governo'. "Dopo 23 anni abbiamo la possibilità di cambiare le cose: ogni cittadino nella sua dimensione quotidiana può essere decisivo per spostare l'ago della bilancia - ha concluso -. Per questo tutti hanno grande responsabilità".