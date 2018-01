In carcere a Monza nasce Spazio-famiglia

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Ha lo scopo di favorire i rapporti tra i detenuti e le loro famiglie e far rivivere la quotidianità il nuovo spazio realizzato nella sala colloqui del carcere di Monza e che domani pomeriggio verrà inaugurato. Quello che è stato creato nella casa circondariale per volontà del direttore Maria Pitaniello, il Provveditorato Regionale e il ministero della Giustizia, con il finanziamento di Soroptimist International d'Italia Club di Monza, è un monolocale arredato con tanto di cucina, living, spazi privati, costruito all'interno del locale riservato agli incontri di chi è in carcere con i propri figli, moglie o genitori. Chiamato 'Spazio famiglia' è in realtà un mini appartamento dove ciascun detenuto potrà cucinare il pranzo, mangiare con la propria compagna e i bimbi, seguirli negli studi, leggere loro favole e libri, giocare e quant'altro. E questo anche nel rispetto dei diritti dei piccoli, i figli, di incontrare il padre in uno spazio più confortevole e più intimo di una normale sala colloqui.