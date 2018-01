Esplosione in kartodromo, 3 feriti di cui due molto gravi

Sono tre, due delle quali in condizioni molto gravi, le persone ustionate per l'esplosione avvenuta oggi nel kartodromo a Rozzano (Milano). Tutti sono ricoverati in rianimazione e intubati. Da quanto riferito, due uomini sono stati trasportati con un'auto privata alla clinica Humanitas di Rozzano dove al momento si parla di "grado di ustione elevato". Il terzo, portato in elicottero al Niguarda di Milano, è meno grave nonostante abbia il capo e il volto interamente ustionati e sia ricoverato in rianimazione.

Da quanto risulta ai carabinieri della tenenza di Rozzano, intervenuti sul luogo dell'esplosione, le due persone più gravi e che hanno riportato oltre a "ustioni di grado elevate", anche ferite, sono il custode del kartodromo, un gambiano di 46 anni, e un suo connazionale che aveva ospitato di 44 anni. La terza vittima è il barista della struttura, un italiano di 43 anni, inizialmente medicato sul posto ma poi trasferito in elisoccorso al Niguarda e anche lui ricoverato in rianimazione e intubato per poter respirare in quanto ha il capo e il volto interamente ustionati. Il personale del 118, da quanto si è saputo, sta cercando due posto letto nei Centri Grandi Ustioni fuori regione, dove nel pomeriggio verranno trasferiti i due uomini originari del Gambia.