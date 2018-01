Atalanta cede Dramè alla Spal

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - La Spal rinforza il proprio pacchetto difensivo: dall'Atalanta arriva il difensore senegalese Boukary Dramé, 32 anni. Ha firmato un contratto che lo legherà alla società ferrarese fino a fine stagione, con opzione per la prossima. Il passaggio di Dramé rientra nell'operazione che ha portato a Ferrara anche Kurtic (con obbligo di riscatto) e Rizzo a Bergamo, entrambi a titolo temporaneo. Il terzino sinistro senegalese, in scadenza di contratto, era stato messo fuori rosa dall'allenatore Gian Piero Gasperini. Nella scorsa stagione, la terza dopo l'approdo dal Chievo da svincolato, aveva toccato quota 69 presenze in nerazzurro di cui 5 in Coppa Italia senza alcun gol: non mette piede in campo dalla partita di campionato in casa del Milan il 17 dicembre 2016 (da sostituto proprio dello sloveno al 64'), mentre l'ultima convocazione risale a Napoli-Atalanta del 25 febbraio dell'anno scorso. L'Atalanta ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto dal Bologna del centrocampista Luca Rizzo ('92) fino al termine della stagione. Il giocatore, reduce dai sei mesi a titolo temporaneo nella Spal, approda a Bergamo come contropartita tecnica per il prestito in uscita (con obbligo di riscatto) di Jasmin Kurtic. Ha già posato per la foto con il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori per il sito ufficiale e indosserà la maglia numero 19. Nella prima metà dell'annata corrente, Rizzo, genovese cresciuto nella Sampdoria, ha realizzato due reti, quella della vittoria nel 3-2 casalingo all'Udinese alla seconda giornata e l'1-1 proprio in casa dei nerazzurri il 5 novembre scorso.