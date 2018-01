Reddito inclusione, seimila domande a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - A Milano sono oltre 6 mila le domande arrivate al Comune di Milano per richiedere il Rei, reddito di inclusione, la misura contro la povertà lanciata dal governo. "Un numero altissimo, superiore a ogni aspettativa, che vede molti italiani rivolgersi, per la prima volta, al sistema dei servizi - ha commentato in una nota l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino -.

Cittadini che non riceveranno solo un aiuto economico diretto ma anche un progetto individualizzato per realizzare percorsi di formazione e inserimento lavorativo".

Palazzo Marino lancia un appello: "Cerchiamo aziende che siano disponibili a coinvolgere nella loro organizzazione, per 6 o 12 mesi, 300 cittadini senza occupazione - ha concluso Majorino - a cui corrisponderemo direttamente un contributo mensile di circa 500 euro affinché possano sviluppare percorsi di formazione e sperimentazione di inserimento lavorativo che ci auguriamo sfocino poi in assunzioni vere e proprie".