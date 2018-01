Etro, partnership Casa d'Aste Il Ponte

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - In occasione della settimana della moda milanese Etro, in partnership con la Casa d'Aste Il Ponte, racconta con l'installazione Dandy Detour la presentazione della collezione maschile per l'autunno/inverno 2018-2019 all'interno del Palazzo del Ghiaccio. "L'amore per il collezionismo, la passione per l'insolito, la predisposizione al bello - si legge in una nota della casa d'aste - sono i valori sui quali si basa la collaborazione de Il Ponte Casa d'Aste con la maison Etro. Poltrone, tappeti, specchi, tavoli concorrono a ricreare ambientazioni uniche e ricercate, grazie all'autenticità e alla storicità che caratterizzano i singoli arredi. Un connubio, quello tra moda e arte, che non finisce mai di stupire ed emozionare". Fondata nel 1974 da Stefano Redaelli negli spazi di Palazzo Crivelli, nel cuore di Brera, "la casa d'aste è diventata negli anni un punto di riferimento nel settore delle vendite all'incanto, grazie ai numerosi conferimenti degni di nota e ai record storici battuti".