Salute, riforma per 3 milioni di malati cronici

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Saranno inviate da lunedì le lettere della Regione Lombardia che informano i pazienti cronici lombardi circa il nuovo modello di presa in carico a loro rivolto previsto nella riforma regionale della sanità, basato sulla figura di un tutor chiamato "gestore" (un medico o una struttura sanitaria). Lo comunica in una nota l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. "Come ogni riforma - spiega Gallera - c'è voluto del tempo per studiarla e metterla in atto e siamo consapevoli che altrettanto tempo sarà necessario perché venga assimilata, metabolizzata e anche affinata e ulteriormente migliorata. Da lunedì però sarà realtà per gli oltre 3 milioni di pazienti cronici lombardi".