S.Siro, incontro tra Comune e Milan

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Il Comune di Milano ha fissato per il 5 febbraio un incontro con le squadre Inter e Milan "per discutere degli sviluppi futuri dello Stadio Meazza". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, specificando che all'incontro saranno presenti anche gli assessori al Bilancio e Sport, Roberto Tasca e Roberta Guaineri. "Pensiamo che San Siro per la sua storia, per il suo fascino, debba essere sempre tra le eccellenze negli stadi europei e oggi necessita di investimenti che vanno chiaramente condivisi con le due squadre - ha aggiunto -. È un'opportunità per la città, e il calcio è anche una grande risorsa turistica, è una grande opportunità per le due squadre e siamo convinti possa quindi essere un incontro importante per definire con chiarezza gli obiettivi".