Richiedente asilo palpeggia due anziane

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Un richiedente asilo della Nuova Guinea di 24 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale dopo aver palpeggiato una donna di 84 anni e la figlia di 67 davanti al loro portone di casa in zona Comasina, a Milano.

L'episodio è avvenuto attorno all'1.20 della notte scorsa, e il giovane era palesemente ubriaco. Ha aggredito le due donne appena uscite da un taxi che le aveva riaccompagnate a casa dopo una visita medica in ospedale.

Mohamed M., (con precedenti per furto, rapina impropria, violazione della legge sull'immigrazione e resistenza a pubblico ufficiale) era in zona con un monopattino, e appena ha visto le due donne davanti al portone ha palpeggiato la più anziana.