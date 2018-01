Majorino: 'La riforma crea disordine'

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - La Regione Lombardia "deve sapere che la riforma per ora ha prodotto buone intenzioni e grande disordine". Così l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, ha commentato la riforma della sanità in Lombardia relativa ai malati cronici.

"Mi auguro che l'assessore Gallera non si confonda in tempi di campagne elettorali. I dati sui malati cronici che fornisce non dicono tutta la verità - ha aggiunto -. Il punto, per noi, è che centinaia di migliaia di cronici hanno la sensazione di essere lasciati totalmente soli". "Siamo pronti a dare una mano per informare più adeguatamente", ha concluso.