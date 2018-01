Fontana: Maroni bravo in qualsiasi ruolo

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Maroni qualunque ruolo dovesse svolgere in politica lo svolgerebbe bene. La sua storia è lì a dimostrarlo". Lo ha detto il candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Maroni premier? "Questo non lo deve chiedere a me, non ne ho la più pallida idea - ha risposto Fontana -: a parte che come calciatore non era molto bravo, in politica, invece lo è".