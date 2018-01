Esce libro di Giuseppe Sala su Milano

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Sarà in libreria il 25 gennaio per La nave di Teseo il libro di Giuseppe Sala, 'Milano e il secolo delle città' (collana I Fari, euro 19). Il sindaco di Milano, artefice del successo di Expo, in 325 pagine racconta l'identità complessa di questa città e dimostra, anche e soprattutto a chi la guarda con diffidenza, perché oggi essa rappresenta una grande opportunità per l'Italia e per l'Europa.

"Milano oggi è una città capace di farsi domande e di costruire risposte. Il coraggio io lo intendo così: guardare il mondo con ampiezza di vedute e provare a cambiarlo" dice Sala che il 25 gennaio incontrerà i lettori al Teatro Franco Parenti.

E poi, il 27 gennaio, sempre a Milano, alla Libreria Internazionale Ulrico Hoepli e alla Libreria Covo della Ladra.

L'8 febbraio sarà invece al Circolo dei lettori di Torino.