Morto Clerici, il ricordo di Pirlo

(ANSA) - BRESCIA, 11 GEN - "Con grande dispiacere sono a scriverti un piccolo pensiero. Sono cresciuto sotto i tuoi insegnamenti di calcio e di vita. Gli stessi insegnamenti mi hanno sempre accompagnato e, per me, è stato un grande onore ed una grande fortuna averti avuto così vicino. Riposa in pace". E' il messaggio che Andrea Pirlo ha scritto sul suo profilo Instagram per ricordare Roberto Clerici, l'allenatore che lo ha scoperto alla Voluntas, morto questa mattina all'età di 75 anni.