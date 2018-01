Iniziativa Lealtà e Azione, polemica Pd

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Fratelli d'Italia e il gruppo di estrema destra Lealtà e Azione hanno organizzato per il 17 gennaio a Legnano, nel Milanese, la presentazione di una graphic novel su Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975. Il Pd oggi ha espresso critiche nette: "Resta legittimo il ricordo di Ramelli - ha spiegato il segretario del Pd Milano, Pietro Bussolati - ma chi sta con Lealtà e Azione fa una scelta chiara e netta, che non può essere né accettata né condivisa da chi crede nella democrazia. Perché questa è una scelta che oltraggia i valori costituzionali". Bussolati ha ricordato che FdI, "partito della coalizione di centrodestra che si candida a guidare il Paese e la Lombardia", ha condiviso l'iniziativa con Lealtà e Azione, in pratica con "quelli che il 25 aprile omaggiano col braccio teso i repubblichini, le SS, i gerarchi e i torturatori sepolti al Campo X del cimitero Maggiore" e che "dar loro agibilità, legittimarli, è un atto gravissimo e intollerabile".