Fontana fa campagna tra gente al mercato

(ANSA) - COLOGNO MONZESE (MILANO), 11 GEN - "La campagna nazionale si dovrà svolgere sui mass media, quella regionale più concretamente fra la gente. Forse è un vantaggio. Invece di perdere tempo nelle tv andremo in mezzo alla gente": parola di Attilio Fontana che fresco di candidatura a presidente della Lombardia per il centrodestra ha iniziato la sua campagna elettorale a un mercato di San Maurizio al Lambro, zona periferica di Cologno Monzese, alle porte di Milano.

Accompagnato dal sindaco leghista Angelo Rocchi, è andato fra i banchi e poi si è fermato per un aperitivo prima di andare al Pirellone per incontrare i consiglieri della sua maggioranza e prima della conferenza stampa di presentazione oggi pomeriggio con tutte le forze che lo sostengono: "Ci saranno tutte le forze di centrodestra più una lista civica che penso avrà il mio nome".



La squadra che appoggia Attilio Fontana è "forte e compatta" secondo il candidato presidente del centrodestra, che lo ha sottolineato in un post dopo che ieri Silvio Berlusconi ha annunciato il via libera alla candidatura dell'esponente leghista, ponendo fine alla querelle su una possibile candidatura forzista. "Con la nostra squadra, forte e compatta, continueremo con il buongoverno della nostra Lombardia per i prossimi cinque anni": ha scritto su Facebook dopo l'incontro al Pirellone con i consiglieri di Fratelli d'Italia, uno degli incontri con i gruppi della coalizione che ha iniziato ad avviare da ieri.