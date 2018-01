Bancarotta Como,arrestati non rispondono

(ANSA) - COMO, 11 GEN - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Pietro Porro e Flavio Foti, ex presidente ed ex vicepresidente del Calcio Como, agli arresti domiciliari da martedì per la bancarotta della società sportiva.

I due, in carica dal 2012 al 2016, non hanno risposto alle domande del gip anche perché i legali non hanno ancora interamente esaminato tutto il materiale dell'ordinanza di custodia cautelare. I due sono accusati di avere effettuato una serie di operazioni finanziarie e immobiliari al fine di depauperare il patrimonio della società Calcio Como srl, dichiarata fallita nel 2016 con 6,5 milioni di debiti.