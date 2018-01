Operazione freefuel contro frodi benzine

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Un'operazione antifrode nel settore dei carburanti è in corso, dall'alba di stamani, nell'ambito di un'indagine del Comando Provinciale della Gdf di Brescia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

I finanzieri, nell'operazione 'Free fuel', stanno eseguendo, in diverse province italiane, 7 custodie cautelari in carcere e 2 misure interdittive "nei confronti di un'associazione per delinquere dedita ad una maxi frode fiscale per oltre 65 milioni di euro, nel settore dei carburanti con interessi della camorra", un malaffare che avrebbe consentito "un maggior margine di guadagno agli esercenti dei distributori stradali".



Tra i documenti sequestrati nell' ambito dell'inchiesta della Gdf di Brescia che ha portato alla scoperta di un traffico di carburante dalla Slovenia c'erano alcuni fogli con indicata la parola "camorra" come destinazione finale di proventi. Il particolare è emerso nel corso di un incontro con la stampa. "Questo è un settore in cui le Procure devono impegnarsi di più", ha spiegato il procuratore aggiunto Sandro Raimondi. "Rifiuti e carburanti sono settori a forte rischio di infiltrazione mafiosa" ha aggiunto il magistrato bresciano. Contestata quindi anche l'aggravante mafiosa. "Hanno agito per favorire la Camorra e il Gip ha confermato la nostra tesi" hanno spiegato le Fiamme Gialle. L'inchiesta è però nata "grazie alla segnalazione di imprenditori onesti: titolari di pompe di benzina ai quali era stato offerto carburante fortemente sotto costo", hanno dichiarato i vertici della Guardia di Finanza di Brescia.