Nitro, arriva nuovo album 'No comment'

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Ci sono tanti degli stili riconducibili all'hip hop, così come gli strumenti suonati e un'incondizionata passione per il rock più duro, nel nuovo album del rapper Nitro, in uscita venerdì 12 gennaio con il titolo di 'No comment'. Il lavoro da studio del vicentino è nato all'interno della Machete Crew, con le collaborazioni di Salmo, Madman, Dani Faiv e Lazza. Alla produzione si sono invece messi lo stesso Salmo, che di Machete è uno dei fondatori, ma soprattutto Low Kid che ha lavorato nove tracce delle tredici totali. "Il mio rap è fuori dalla catena di montaggio globale - ha detto Nitro - e riporto la musica al centro di tutto".