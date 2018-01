Martina, appello a unità in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Il Pd offre unità e apertura a tutte le forze di centrosinistra in Lombardia. Spero battano un colpo utile tutte le energie del cambiamento": questo l'appello rivolto in serata dal vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, alle forze politiche lombarde del centrosinistra. "La destra sta giocando con arroganza una partita sulla testa dei lombardi senza rendersi conto che non si può trattare così la Lombardia.

Possiamo vincere con Giorgio Gori e ogni forza si deve farsi carico di questa responsabilità all'unità". "La porta per Liberi e Uguali è sempre aperta fino all'ultimo" ha ribadito a Mantova il candidato del centrosinistra Giorgio Gori. "Per valori e programmi la pensiamo in larghissima parte allo stesso modo. Sarebbe un errore che scegliessero di correre da soli, aumenterebbe il rischio di lasciare altri cinque anni la Regione alla destra. Sono pronto a ragionare con Liberi e Uguali su ambiente, sanità e diritti e sono convinto che ci troveremo d'accordo facilmente".(ANSA).