Gelmini, auguri a Fontana

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "In bocca al lupo e auguri ad Attilio Fontana, il nostro candidato per la guida della Regione". Le parole sono della coordinatrice lombarda di Forza Italia, Mariastella Gelmini, indicata fino a ieri come possibile candidata presidente per il centrodestra in Lombardia.

"Una scelta importante per il governo regionale - spiega oggi Gelmini in una nota - che Forza Italia sostiene con tutte le forze. La continuità con il buon lavoro fatto dalla squadra di Maroni è il miglior viatico per garantire alla Lombardia, anche per i prossimi cinque anni, una guida sicura. Con Fontana il centrodestra di governo potrà garantire ai cittadini una Lombardia forte e in crescita".