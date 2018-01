Fontana, orgoglioso di questa battaglia

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Mi fa molto piacere. Sono molto orgoglioso di fare questa battaglia": si è espresso così il leghista Attilio Fontana, candidato presidente per il centrodestra alle regionali in Lombardia, arrivando al Pirellone e spiegando che approfondirà i vari dossier con consiglieri, assessori e con il presidente uscente Roberto Maroni. Con Silvio Berlusconi, da cui è arrivato il via libera alla sua candidatura, c'è poi stato un incontro ad Arcore (Milano).

"Buongiorno Lombardia. Oggi giornata ricca di impegni": così ha scritto sulla pagina facebook 'Fontana presidente' il candidato del centrodestra alle regionali in Lombardia, Attilio Fontana, che dopo l'acclamazione da parte della Lega Nord ha ricevuto anche il via libera da Forza Italia, come ha spiegato Silvio Berlusconi a Radio anch'io. Già alcuni appuntamenti sono fissati, a partire da una presentazione della sua candidatura domenica prossima alle 11.30 al Caffé Zamberletti a Varese. La campagna elettorale di Attilio Fontana, da oggi ufficialmente candidato a governatore della Lombardia per il centrodestra, sarà "breve ma non brevissima". "Credo che saranno cinquanta giorni in cui dovremo muoverci molto per incontrare i lombardi, ascoltarli e per trasformare in concretezza le cose che ci chiederanno" ha spiegato Fontana. "Non bisogna temere nessuno - ha detto rispondendo alla domanda se teme più Giorgio Gori o i 5 stelle come avversari - bisogna essere coscienti del lavoro e delle proposte che si fanno. Coscienti soprattutto, ed è una cosa che voglio sottolineare, che le cose che si dicono e si promettono si potranno realizzare".