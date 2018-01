Elezioni: Maroni, io non voglio fare il ministro

(ANSA) - PIACENZA, 10 GEN - "Il mio futuro? In tanti si affannano a dire che io non sarò ministro, ma chi è che vuole fare il ministro? Io no". Così il governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni a margine dell'incontro organizzato a Piacenza da Cna su 'La sfida del futuro: Lombardia ed Emilia Romagna verso l'autonomia". "Io l'ho già fatto tre volte il ministro, quindi per cortesia smettetela di dire 'Maroni non sarà nel mio governo, non sarà ministro' perché io non voglio fare il ministro". ha ribadito.

"Io - ha proseguito Maroni - voglio una vita nuova, diversa, perché è giunto il momento di occuparsi di tante altre cose importanti, mettendo a frutto le mie esperienze, le conoscenze che ho acquisito nella macchina pubblica. Magari per aiutare i giovani in cerca di futuro. Lontano dalla politica? - ha concluso -: no, perché la politica per me è una lunga storia d'amore però si può fare politica dentro le istituzioni ma anche fuori". La Lega di Salvini? "Non esprimo giudizi perché Salvini è il segretario della Lega, è il segretario del mio partito, poi è milanista come me". (ANSA).