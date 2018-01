Cazzaniga, io il migliore dell'ospedale

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 10 GEN - "A torto o a ragione ero considerato la persona più importante e carismatica del pronto soccorso. Io mi ritengo, se non il migliore, uno dei migliori medici. Sì il migliore per la vastità della mie competenze". A sostenerlo, davanti agli psichiatri è stato il medico Leonardo Cazzaniga, imputato per le morti in corsia all'ospedale di Saronno. La perizia disposta dal gip l'ha ritenuto capace di intendere e di volere anche se "affetto da disturbo narcisistico della personalità".