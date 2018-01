Berlusconi, Fontana sarà candidato

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega": così oggi Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch'io. Il presidente di Forza Italia è tornato anche sul passo indietro di Roberto Maroni: "Non c'è nessuna azione partita da Forza Italia sul passo indietro di Maroni in Lombardia, è stata una sua scelta personale e ribadisco che per lui non ci sono ipotesi di ingresso in un futuro governo del centrodestra". (ANSA).