Maschio mangia solo? +45% rischi obesità

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - I maschi che mangiano soli hanno un rischio maggiore del 45% di sviluppare obesità. A dirlo è uno studio dell'Università di Dongguk a Seoul, Corea del Sud, pubblicato su Obesity Research. Secondo gli esperti, riporta In a Bottle (www.inabottle.it), "gli uomini che mangiano soli sono più predisposti a sviluppare ipertensione e colesterolo alto. Le conseguenze sono state riscontrate anche nelle donne, ma nei maschi i dati sono a dir poco preoccupanti".

Lo studio ha analizzato oltre 7.700 adulti, ed è emersa "una differenza sostanziale fra le persone single e quelle accoppiate o fra chi mangia spesso da solo per lavoro e chi no. Gli individui che mangiano in solitudine tendono maggiormente ad avere abitudini culinarie sbagliate e quindi possono essere soggetti a malattie".

Infine, conclude In a Bottle, "una corretta idratazione è fondamentale: secondo uno studio dell'Università del Michigan bere acqua prima dei pasti permette di sentire meno i morsi della fame e diminuisce il rischio di malattie".