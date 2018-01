In scena in Cina la Via Seta di Balich

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Grande successo a Pechino dello spettacolo "La Via della Seta" prodotto dalla Balich Worldwide Shows. La società che fa capo a Marco Balich, che ha 'firmato' l'Albero della Vita di Expo e alcune cerimonia olimpiche, ha allestito al National Swimming Center di Pechino uno spettacolo denominato "FangFu.Forever", dedicato alla millenaria civiltà cinese. Lo spettacolo ha messo in scena la Via della Seta intesa come simbolo di un viaggio ideale di esplorazione delle connessioni tra culture differenti, per dimostrare il rapporto dell'antica Cina con un futuro proiettato verso una nuova.

Commissionato da JC Cultural Group, lo spettacolo ha messo in scena "la visione del fondatore di JC Group, Jay Wei, promotore di un nuovo modello di urbanizzazione sostenibile - ha detto il direttore creativo, Lida Castelli -. È stato un onore dare vita alla visione di una personalità come quella di Mr Jay Wei.

Raccontare la cultura cinese, radicata nel passato e proiettata con entusiasmo nel futuro, è stato affascinante".