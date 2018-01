Corona, difesa: ha pagato 8 mln di tasse

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Fabrizio Corona e le sue società, Atena e Fenice, "hanno pagato in questi anni quasi 8 mln di euro di tasse e quindi lasciamo giudicare ora ai giudici se questo è un evasore fiscale". Così il legale dell'ex 're dei paparazzi', l'avvocato Ivano Chiesa, ha commentato la deposizione in aula di un consulente della difesa nel procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che dovrà decidere se confiscare o meno i circa 2,6 milioni di euro trovati in parte in un controsoffitto e in parte in Austria e sequestrati."Crediamo di aver dimostrato finalmente al Tribunale non solo la provenienza lecita dei soldi, ma anche le tasse che ha pagato Corona", ha chiarito il legale Chiesa dopo l'udienza, mentre i giudici hanno rinviato la discussione del pm Alessandra Dolci e della difesa al prossimo 23 gennaio. Il consulente della difesa in aula ha anche precisato che le società di Corona, dopo l'ultimo arresto a suo carico dell'ottobre 2016, hanno pagato quasi 1,9 milioni di euro di tasse.