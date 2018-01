A Supermostra Esselunga 67 mila presenze

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - La Supermostra, promossa da Esselunga in occasione dei 60 anni dalla sua fondazione a 'The Mall' nel quartiere di Porta Nuova a Milano, ha fatto registrare in 38 giorni dal 29 novembre al 7 gennaio oltre 67.000 persone.

Lo rendono noto, in un comunicato, gli organizzatori.

Sono stati ripercorsi 60 anni della storia della società della grande distribuzione "legata a doppio filo con l'evoluzione e i cambiamenti che hanno attraversato il Paese, la storia di milioni di persone, delle loro abitudini e della loro quotidianità". A coinvolgere il visitatore-spettatore, in particolare, "sono stati l'installazione di carrelli 'volanti' e la 'stanza delle meraviglie' con gli oggetti iconici esposti per ricostruire le tendenze e l'atmosfera del passato, lo zootropio che riproduceva la preparazione delle lasagne, il trono a forma di fragola dove adulti e bambini si sono divertiti a scattare foto e selfie, la stanza caleidoscopica che dava la possibilità di immergersi nel mondo delle produzioni".