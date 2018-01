Scuola: presidio di 500 docenti a Milano

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - È iniziato anche a Milano, come nel resto d’Italia, con centinaia di insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia, lo sciopero contro la sentenza del Consiglio di Stato che esclude i diplomati alle magistrali dalle Graduatorie Ad Esaurimento (Gae).

Gli insegnanti, arrivati in Via Polesine davanti all'Ufficio Scolastico Regionale, al grido di "assunzione", provengono da diverse province della Lombardia, come Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, e molti altri stanno arrivando, assicurano gli insegnanti. Tra gli slogan presenti sugli striscioni anche 'Precariato crimine di Stato' e 'Nessun docente di meno'. ''Uno sciopero non basta sia chiaro. L'apertura del Ministero la rispediamo a mittente'', grida al megafono una delle organizzatrici del presidio.

Una parte degli insegnanti in presidio a Milano, in zona Corvetto, si è mossa in corteo, contrariamente alle autorizzazioni, e ha raggiunto corso Lodi. Circa ottocento docenti hanno occupato il crocevia di piazzale Corvetto, in prossimità del cavalcavia, al grido di "assunzioni". Il traffico nel tratto finale di corso Lodi e quello di viale Lucania è rimasto bloccato per circa un'ora e i manifestanti hanno poi fatto ritorno in via Polesine.