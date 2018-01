Morti in corsia, ci fu sguardo intesa

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 8 GEN - "Ci siamo guardati e lui ha fatto l'iniezione a mia madre": Laura Taroni, l'infermiera imputata con l'amante, il medico Leonardo Cazzaniga dell'omicidio del marito, della madre della donna e del suocero, non avrebbe scaricato sull'amante la responsabilità della morte della madre, Maria Rita Clerici, deceduta il 4 gennaio del 2014, nel corso dell'interrogatorio con l'incidente probatorio durante l'udienza preliminare per il caso delle cosiddette morti in corsia all'ospedale di Saronno (che sono attribuite al solo Cazzaniga).