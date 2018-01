Lombardia, Renzi: 'Stavolta si può fare'

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Dopo la decisione del presidente Maroni, la partita della Regione Lombardia è più aperta che mai.

Forse non è mai stata così alla portata del Pd e del centrosinistra, anche grazie a un candidato forte e solido come Giorgio Gori. Chi tra i lombardi che seguono questa pagina ha voglia di #faremeglio contatti Giorgio, si metta in moto, dia una mano. Saranno due mesi bellissimi, stavolta si può fare.

Avanti insieme". Così Matteo Renzi su Facebook dopo il ritiro di Roberto Maroni dalla corsa in Lombardia.