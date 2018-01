Gattuso, vinco e sogno restare al Milan

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Dire che vuole restare allenatore del Milan a fine stagione "è riduttivo" ma Rino Gattuso sa "che in questo momento bisogna fare risultati". "La nuova società ha investito moltissimo - spiega in un'intervista all'ANSA alla vigilia del 40/o compleanno -. Mi ha dato grande responsabilità e fiducia, da parte mia c'è grande rispetto e farò di tutto per continuare. Ma non voglio essere un peso per il Milan, anzi.

Sono l'ultimo problema. E' normale che mi piacerebbe continuare, mi sento a casa mia, con ancora più responsabilità nei confronti del club rispetto a quando giocavo".