Disagi per migliaia sulla Sondrio-Milano

(ANSA) - SONDRIO, 8 GEN - Forti disagi oggi per migliaia di pendolari della linea ferroviaria Tirano-Lecco-Milano.

Stamattina è stato soppresso il convoglio delle 5 da Tirano, in Valtellina, poi quello in partenza alle 10 da Morbegno (Sondrio) arrivato dimezzato nel numero delle carrozze per problemi a una sezione, quindi tolta, e con le porte delle altre che non si aprivano. E il gelo non c'entra perché oggi temperature sono state temperate. E viaggiatori, molti al rientro a Milano dopo le vacanze di Natale, pigiati come sardine con bagagli negli angusti spazi dei corridoi.

E stasera, "dulcis in fundo", alla stazione di Lecco sono stati annunciati ritardi fra i 120 e i 150 minuti dei convogli diretti in Valtellina e provenienti dalla stazione Centrale di Milano per l'investimento mortale sui binari di una persona poco prima dell'arrivo allo scalo ferroviario di Monza.