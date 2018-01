Capannone fuoco:Ciocca,videosorveglianza

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - "Negli ultimi nove mesi la provincia di Pavia è stata la triste protagonista di sette roghi. Tali incidenti, che spesso risultano essere provocati dalla mano dell'uomo, potrebbero essere facilmente evitati o disincentivati con un maggior controllo anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza". Lo dichiara, in una nota, l' europarlamentare pavese della Lega Nord Angelo Ciocca, che, sul tema ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea.

"L'ultimo rogo in Provincia di Pavia - commenta l'esponente politico - ha visto bruciare un intero capannone contenete plastica, pneumatici e materiale di scarto con effetti dannosi per la salute dei cittadini e con effetti devastanti sull'ambiente". "E' doveroso inserire requisiti di maggior controllo - conclude Ciocca - ad esempio attraverso l'obbligo di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che colleghino i depositi di rifiuti agli uffici delle forze dell'ordine al fine di impedire incidenti di questo tipo".



I Comuni del Pavese coinvolti direttamente dall'allarme ambientale scattato dopo l'incendio al capannone di Corteolona (Pavia) dello scorso 3 gennaio, possono ritirare già da subito l'ordinanza con la quale avevano vietato il consumo dei prodotti degli orti. A comunicarlo è stata questa sera l'Ats di Pavia (l'ex Asl), con una nota inviata ai sindaci di 24 Comuni della zona (tra cui quelli, maggiormente interessati, di Corteolona e Genzone e di Inverno e Monteleone), e, per conoscenza, alla Prefettura di Pavia, ad Arpa Lombardia, a Regione Lombardia e al Centro antiveleni della Maugeri di Pavia.