Travolge passanti con auto, trasferito

(ANSA) - SONDRIO, 6 GEN - E' stato trasferito dal carcere di Sondrio al reparto sanitario del carcere di Monza Michele Bordoni, il ventisettenne che lo scorso 9 dicembre si è lanciato sulla gente nell'isola pedonale di Sondrio travolgendo quattro persone, inclusa una 45enne di Bergamo ferita in modo grave.

Il gip del Tribunale di Sondrio, Carlo Camnasio, ha deciso di sottoporlo a una perizia psichiatrica, designando per l'incarico Mario Lanfranconi, che in passato si occupò di casi come quello dell'infermiera dell'ospedale di Lecco Sonya Caleffi condannata per cinque omicidi e due tentati omicidi.