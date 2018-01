Spara per farsi aprire da donna, arresta

(ANSA) - BRUSIMPIANO(VARESE), 6 GEN - Voleva farsi aprire dalla giovane di cui si era invaghito e di cui era geloso, per questo un pregiudicato sessantenne ha sparato un colpo di fucile in aria a Brusimpiano, in provincia di Varese.

Quando alcuni vicini di casa della trentaduenne sono usciti in strada dopo aver udito i colpi, il sessantenne li ha minacciati perché non chiamassero il 112. All'arrivo dei militari di Ponte Tresa il sessantenne era già tornato a casa, poco lontano. Nel seminterrato i carabinieri hanno trovato numerose piante di marijuana coltivata in vaso, lampade termiche e fertilizzante. In casa aveva un fucile illegalmente detenuto.

Così è stato arrestato per detenzione abusiva di arma, minaccia e coltivazione di sostanze stupefacenti.