Saldi:a Milano acquisti sotto la pioggia

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - La pioggia e il freddo non hanno fermato la voglia di acquisti dei milanesi, nel secondo giorno di saldi. In molti non hanno rinunciato a una passeggiata tra le vie del centro in cerca di occasioni.

Le percentuali di sconto, d'altra parte, sono già molto alte - dal 30% al 50%, raggiunto ormai da quasi tutti i negozi - e invitano chi compra a togliersi qualche sfizio o ad acquistare capi che possano essere utilizzati anche il prossimo inverno.

Chi lo ha già fatto, infatti, ha scelto in particolare abbigliamento o scarpe con budget variabili, soprattutto tra giovani coppie o single e le famiglie.

E se ieri, nel giorno del via agli sconti, le autostrade verso i grandi outlet e i centri commerciali erano intasate per le code, oggi il centro della città si gode un ritmo meno frenetico.