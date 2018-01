Musei: Lombardia quinta per visitatori

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - La Lombardia è quinta in Italia per numero di visitatori nei musei statali, dietro a Lazio, Campania, Toscana e Piemonte.

Il numero nel 2017 è stato di poco superiore a quello dell'anno prima (1.850.605 contro i 1.830.495 del 2016, quindi l'1,1% in più) ma con alcune differenze importanti che riguardano soprattutto la Pinacoteca di Brera a Milano dove i visitatori sono aumentati del 6,2%, tanto che nella classifica dei musei più visitati è passata al 17/mo posto, avanzando di sette posizioni. Al sedicesimo posto il Cenacolo vinciano che, nonostante il numero chiuso, ha aumentato gli ingressi dell'1,4% da 410.693 a 416.337.