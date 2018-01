Influenza: 40% PS lombardi sovraffollato

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - A causa dell'influenza, in Lombardia negli ultimi dieci giorni il 41% dei Pronto soccorso generali e il 100% di quelli pediatrici hanno vissuto "il fenomeno del sovraffollamento" con "picchi superiori ai 12 mila accessi". Per questo, ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, la Regione ha chiesto ai medici di famiglia di "favorire le visite domiciliari" e alle aziende sanitarie di mettere in pratica i piani contro il sovraffollamento, posticipando ad esempio le operazioni chirurgiche di programmazione ordinaria.

La Regione, ha ricordato l'assessore, ha già stanziato 4 milioni di euro alle Asst e Irccs pubblici dotati di Pronto soccorso, Dipartimenti di emergenza e urgenza (Dea) e Emergenza ad alta specialità (Eas) di incrementare i posti letto, anche facendo convenzioni con strutture private accreditate.