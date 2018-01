Gasperini, possiamo far punti con tutti

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "È stata una partita spezzata in due: un primo tempo davvero molto buono da parte nostra, con due gol e tante altre occasioni. A lunghi tratti abbiamo dominato. Mentre nel secondo, in dieci, abbiamo sofferto ma tenuto. In questo momento abbiamo un morale altissimo, volevamo prenderci questa vittoria e la prestazione è stata fantastica. Ormai abbiamo una fiducia tale che se le partite si incanalano in un certo modo, possiamo fare risultato contro chiunque". E' felice l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il successo all'Olimpico. "Siamo cresciuti in consapevolezza: riconosciamo le giocate, abbiamo più tranquillità e siamo in condizione - ha proseguito -. Con questi presupposti ci esprimiamo davvero bene e potremmo riproporci in zone alte della classifica". "La Nazionale? Sarebbe un traguardo fantastico, ma in questo momento le richieste a un ct sono più alte di quello che realmente potrebbe fare", ha concluso Gasperini.