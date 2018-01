200 clochard a Principe Savoia

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - Vip a servire come camerieri, lo chef di Alberto di Monaco, Christian Garcia a cucinare, un hotel cinque stelle come ambientazione: anche quest'anno è tornata la befana dei clochard organizzata dai City Angels al Principe di Savoia di Milano per duecento persone, che ogni giorno vivono la difficoltà di mettere insieme pranzo, cena e un tetto sulla testa.

Fra i partecipanti, a servire, i candidati governatore della Lombardia Giorgio Gori (centrosinistra) e Dario Violi (M5s), oltre al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, al segretario Pd Pietro Bussolati e alla vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e i cantanti Alberto Fortis e Marco Ligabue. "Il lavoro dei City Angels - ha scritto Gori poi su Facebook - è un esempio del grande cuore lombardo, delle tante associazioni che aiutano chi ha bisogno. Per noi amministratori l'impegno è quello di non lasciare sole queste persone in tutti gli altri giorni dell'anno".