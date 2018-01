Violi, è buon senso, fine corsa Maroni

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "La decisione del prefetto per un election day è di assoluto buon senso: siamo sempre stati favorevoli a non allungare il brodo della legislatura Maroni, che è finita da almeno tre anni senza nessun risultato concreto". Lo dichiara Dario Violi, candidato presidente della Regione Lombardia per il M5S.

"Non esisteva nessun motivo poi - conclude - per non accorpare le regionali con le politiche, come ha preteso il Pd di Gori. I lombardi avrebbero speso inutilmente milioni di euro in più, ma sperperare i soldi dei cittadini per il Pd non è mai stato un problema". (ANSA).