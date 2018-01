Sotto casa ex con coltello, arrestato

(ANSA) - VIMODRONE (MILANO), 5 GEN - I carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato un cameriere di 46 anni per atti persecutori, dopo che ieri sera si è presentato sotto casa della ex compagna a Vimodrone (Milano) armato con un coltello da sub lungo 26 centimetri.

Nonostante fosse già sottoposto a divieto di avvicinamento alla donna, aveva iniziato a perseguitarla la scorsa estate dopo che lei lo aveva lasciato e il 26 dicembre era andato ad attenderla sotto casa, convinto che lei avesse iniziato a frequentare un altro uomo, insultandola e aggregandola facendole picchiare la testa contro il muro.