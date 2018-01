Saldi, si stima spesa per 426 milioni

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Dopo quelli del "Black Friday" del 24 novembre scorso, tornano i saldi invernali a Milano, che proseguiranno fino al 28 febbraio.

Secondo una stima di Confcommercio Milano (in particolare di FederModaMilano) le vendite complessive dovrebbero aggirarsi sui 426 milioni di euro. Si prevede una spesa media per famiglia pari a 360 euro, e di 165 euro a persona, in linea con la stagione dei saldi invernali 2017.

A Milano si prevedono sconti medi intorno al 40%, in linea con quelli dello scorso anno, anche se vi possono essere punte fino al 70% di sconto. I saldi partono oggi in tutta la Regione, ma come ogni anno sono quelli di Milano i negozi maggiormente ricercati dai consumatori, soprattutto stranieri. Prendono parte alla campagna di sconti anche le boutiques del Quadrilatero della moda, alcune delle quali, in via della Spiga come in Montenapoleone, espongono in vetrina la parola "saldi", anche se nella maggior parte i negozi dei grandi brand praticano gli sconti senza "esporli" in vetrina.