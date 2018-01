Maroni, bene l'election day, fa risparmiare

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Bene, sono soddisfatto. L'election day fa risparmiare e fa andare al voto i lombardi un solo giorno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, interpellato dall'ANSA sull'indizione dell'election day il 4 marzo.

"Non avevo dubbi, sapevo che l'election day ci sarebbe stato - ha aggiunto Maroni -, in questi giorni sono stato in contatto con il ministro Minniti e il prefetto Lamorgese. Se c'è stato un ritardo, è stato solo per una questione tecnico-burocratica romana. Ringrazio il ministro, perché si è speso molto per questa soluzione".(ANSA).